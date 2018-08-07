ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На фоне разорений крупных туристических операторов Государственная дума РФ предложила организовать собственную, государственную турфирму.

В Государственной думе поступило предложение создать государственную туристическую компанию. Смысл такой компании будет заключаться в том, что она будет стопроцентно надежной, а также сможет гарантировать гражданам то, что она защищена от банкротства.

Напомним, с начала текущего года уже семь туристических операторов внезапно объявили о разорении. Среди них оказались даже гиганты российского туристического бизнеса, такие как «Натали Турс» и «DSBW-Tours». Компании аннулировали уже выкупленные будущими путешественниками путёвки, но пока что не могут вернуть денежные средства обратно. Ожидается, что «Натали Турс» в конце сентября-начале октября возобновит работу, но пока что граждане, которые приобрели туры, находятся и без денег, и без отпуска.

В связи с этим Виталий Милонов, депутат Государственной думы, в ближайший понедельник девятого июля направит письмо с соответствующим предложением премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву. В обращении говорится: «Каждое лето люди сталкиваются с непредвиденными сложностями и проблемами на пути к заветному отпуску». Милонов заявил, что даже, казалось бы, проверенные и надёжные туристические операторы, зарекомендовавшие себя на рынке в течение уже многих лет, всё равно объявляют себя банкротами и не способны после этого выплатить обратно денежные средства гражданам. Таким образом, люди лишаются заслуженного отдыха.

Депутат высказал своё мнение, что лучшим способом решить такую ситуацию будет создание туристической компании на базе акционерного общества, в которой пятьдесят один процент акций будет принадлежать государству.

Также в Госдуме считают, что создание устойчивой и надёжной компании, которая будет работать за границей, положительно повлияет на репутацию России за рубежом.