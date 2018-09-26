ИА «Ореанда-Новости». Поправки Владимира Путина к пенсионному законопроекту о выходе женщин на пенсию поддержали все фракции Госдумы. Однако представители КПРФ всё равно выступают против принятия закона в окончательном чтении.



Президентские поправке о выходе женщин на пенсию в 60 лет, а не в 63, как собирались сделать изначально, поддержали все фракции Госдумы. Решение приняли единогласно — «за» проголосовали 385 депутатов, заявил в среду журналистам вице-спикер нижней палаты, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Это говорит о том, что те предложения, которые были направлены президентом к правительственному варианту законопроекта, смягчающие плавное повышение пенсионного возраста в нашей стране, поддержаны без исключения всеми фракциями», – сказал Неверов.

Воздержавшихся и голосующих против не было, отметил политик, а также напомнил, что в поправках президента «четко установлено: выход женщин на пенсию в 60 лет, выход на пенсию мужчин в 65 лет».

Всего президент внес девять поправок, которые одобрили депутаты Госдумы.

«Также всеми голосами только за поддержана и ратификация конвенции Международной организации труда, и вопросы диспансеризации лиц предпенсионного возраста» – отметил глава фракции «Единая Россия».

При этом в КПРФ всё равно выступают против повышения пенсионного возраста.

«Исходя из того, что они [президентские поправки] улучшают первый вариант текста, мы их поддержали. Но мы выступаем резко против принятия закона в окончательном чтении», – заявил зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, его слова цитирует ТАСС.

В Госдуме одобрили поправки о накопительной пенсии – ее предлагается выплачивать в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. Еще одно уточнение связано с индексацией пенсий неработающим пенсионерам.

Владимир Путин также предложил дать возможность многодетным матерям выходить на пенсию досрочно, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранить.