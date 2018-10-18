ИА «Ореанда-Новости». 18 октября состоялось заседание Государственной думы, где законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года был принят в первом чтении. Речь идёт только о тех россиянах, которые моложе 1967 года рождения и ранее добровольно подавали заявление в Пенсионный фонд России о формировании для них счёта накопительной пенсии.

Глава Комитета Госдумы Ярослав Нилов сообщал, что данная заморозка является лишь оттягиванием решения этой проблемы. Напомним, с 2014 года в России от зарплаты россиян шесть процентов из накопительной части пенсии идёт на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Ранее россияне имели право самостоятельно распоряжаться своими деньгами: направить эти деньги в страховую часть пенсии, чтобы увеличить баллы для расчёта страховой пенсии или же направить их на формирование собственных пенсионных накоплений.

В 2017 году заморозку пенсионных накоплений продлили до 2020 года.

Это не все решения, которые приняли депутаты касаемо пенсий на заседании в четверг, 18 октября. Также первое чтение прошёл законопроект, который даёт право депутатам Госдумы и сенаторам на добровольной основе отказаться от статусных привилегий по получению надбавок к пенсиям.

Такую инициативу внесли сразу несколько членов обеих палат Федерального собрания РФ, представляющих партию "Единая Россия".

Согласно законопроекту, гражданин России, который имеет право на ежемесячную прибавку к пенсии, может добровольно отказаться от неё. Для этого необходимо подать заявление на имя руководителя федерального органа исполнительной власти, то есть в Минтруда. При этом в случае добровольного отказа депутата или сенатора от своих пенсионных привилегий повторно они установлены быть не могут.

Один из инициаторов проекта секретарь генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что "начинать нужно с самих себя". Он считает, что сенаторы и депутаты ГД должны получать пенсию в общем и едином для всех граждан порядке, тогда это будет справедливо.

Ранее сообщалось, что "пенсионное обеспечение депутата Госдумы составляет 46626 рублей (в месяц) при исполнении обязанностей от пяти до 10 лет и 63581 рублей (в месяц) при исполнении обязанностей 10 лет и более".