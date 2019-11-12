ИА «Ореанда-Новости». Депутаты нижней палаты парламента в первом чтении одобрили законопроект о штрафах до 1 миллиона рублей за спекуляцию билетами.



Речь идёт о билетах в театры, музеи и прочие учреждения. В законопроекте сказано, что продавать билеты вне этих учреждения могут только те лица, с которыми был заключён соответствующий договор. При этом наценка на билет не должна быть более 10%.



Нарушителям будет грозить штраф. Граждан оштрафуют на сумму до 300 тысяч рублей, юрлиц – до 1 миллиона рублей.



Отмечается также, что культурные учреждения будут штрафовать за отказ вернуть стоимость билета в случае в случае отмены, замены или переноса мероприятия.