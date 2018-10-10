ИА «Ореанда-Новости». Депутаты Государственной думы в среду, 10 октября, в первом чтении одобрили законопроект о сохранении действующих в стране льгот по земельному налогу и налогу на имущество для пенсионеров после повышения пенсионного возраста. Это значит, что после повышения пенсионного возраста льготы будут предоставляться с того возраста, с которого положены в данный момент.



Одобренный депутатами в первом чтении президентский законопроект сохраняет льготы по имущественным налогам в границах действующего пенсионного возраста и после его повышения.

Льготы будут предоставляться не после выхода на пенсию, а при достижении текущего пенсионного возраста, который будет действовать в стране до 31 декабря 2018 года (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). Напомним, с 1 января 2019 года, согласно пенсионной реформе, возраст выхода на пенсию увеличивается до 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно.

Как пояснила на пленарном заседании вице-премьер России Татьяна Голикова, законопроект позволит получать федеральные льготы по земельному налогу и налогу на имущество женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет.

Данный законопроект внёс в Госдуму президент Владимир Путин. Он направлен на обеспечение гарантий пенсионерам в связи с предстоящим поэтапным повышением пенсионного возраста. Голикова отметила, что «законопроект внесен в целях недопущения ухудшения положения физических лиц», которые попадают под пенсионную реформу.

Ранее Татьяна Голикова сообщала, что в связи с сохранением льгот для граждан предпенсионного возраста, семьи в регионах получат 1,7 тысячи рублей в год дополнительного дохода за счёт регионального бюджета.



В среднем дополнительный доход по налогу на имущество составит 1,1 тысячи рублей на человека в год, средний по земельному налогу – около 681 рубля в год.

«Таким образом, 1,7 тысячи рублей — это дополнительные доходы семьи в связи с тем, что льгота будет сохранена», – заявила ранее Голикова.