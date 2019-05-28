ИА «Ореанда-Новости» Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о создании реестра лиц, которым запрещено быть усыновителями, опекунами или попечителями детей, оставшихся без попечения родителей.

Проект предложенного правительством России закона подразумевает внесение изменений в закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», в отношении создания специального реестра «лиц, лишенных родительских прав или отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей или в отношении которых отменено усыновление по вине усыновителя, и включения данного реестра в банк данных».

Сообщается, что в указанный реестр в числе прочих будут включаться родители, восстановленные в родительских правах, хотя в соответствии с действующими нормами Семейного кодекса они вправе выступать в роли усыновителей.