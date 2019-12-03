Таким образом, работникам, которые впервые будут устраиваться на официальную работу в следующем году,Пенсионный фонд планирует хранить информацию о стаже молодого специалиста в электронной форме персонифицированного учёта.Они могут как оставить бумажную трудовую книжку, так и перейти на электронный формат документа, подтверждающего трудовой стаж.