03.12.2019, 15:21
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о вводе электронных трудовых книжек
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 3 декабря, Государственная дума России приняла в третьем чтении законопроект о вводе электронных трудовых книжек с 2020 года.
Таким образом, работникам, которые впервые будут устраиваться на официальную работу в следующем году, трудовые книжки будут оформляться только в электронном виде. Пенсионный фонд планирует хранить информацию о стаже молодого специалиста в электронной форме персонифицированного учёта.
Тем работники, которые уже имеют бумажную форму документа, необходимо написать заявление на имя работодателя о своём выборе. Они могут как оставить бумажную трудовую книжку, так и перейти на электронный формат документа, подтверждающего трудовой стаж.
Таким образом, работникам, которые впервые будут устраиваться на официальную работу в следующем году, трудовые книжки будут оформляться только в электронном виде. Пенсионный фонд планирует хранить информацию о стаже молодого специалиста в электронной форме персонифицированного учёта.
Тем работники, которые уже имеют бумажную форму документа, необходимо написать заявление на имя работодателя о своём выборе. Они могут как оставить бумажную трудовую книжку, так и перейти на электронный формат документа, подтверждающего трудовой стаж.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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