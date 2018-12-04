ИА «Ореанда-Новости». Во вторник в Государственной думе России приняли закон, который направлен на защиту жизней школьников от колумбайн-сообществ, которые призывают подражать подросткам, устроившим стрельбу в школе. Закон подразумевает оперативное выявление преступников, вовлекающих несовершеннолетних в опасную деятельность.

Проект внесли на рассмотрение в мае 2018 года, инициатором стала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Незаконным станет распространение информации, которая призывает несовершеннолетних к совершению самоубийств и рассказывает о способах совершения суицида. В перечень запрещённого контента включат информацию, направленную на склонение детей к совершению противоправных действий, представляющих опасность для их жизни и жизни других людей.

Подобная информация будет подлежать блокировки как и любой контент, склоняющий к действиям, опасным для жизни или здоровья других лиц.

Предполагается, что хостинг-провайдер будет обязан незамедлительно ограничить доступ к такому интернет-ресурсу в случае бездействия владельца сайта.

Напомним, колумбайн-сообщества пропагандируют и восхваляют идею и поступок американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые 20 апреля 1999 года устроили стрельбу в школе «Колумбайн» (штат Колорадо). Жертвами нападения тогда стали 13 человек.

В России у подростков были попытки воссоздать убийство в школе «Колумбайн». Последний случай скул-шутинга (стрельбы в школе), похожий на подражание «колумбайнерам», произошёл в октябре, когда в Керченском политехническом колледже студент Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из оружия по студентам и преподавателям. В результате инцидента погибли 20 человек, около 50 пострадали, сам Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

Также в этом году произошла драка с применением холодного оружия в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек), а также нападение школьника на своего одноклассника с кухонным ножом в Калужской области.

Летом социальная сеть «ВКонтакте» информировала, что ведёт постоянный мониторинг страниц с призывами к насилию в школах, все пользователи и сообщества, которые могли быть связаны с этой темой, ​оперативно ​блокируются службой модерации. Заново запрещённый контент загрузить уже нельзя.