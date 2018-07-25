ИА «Ореанда-Новости». В среду на третьем заседании в Госдуме в окончательном чтении был принят законопроект, который предполагает возможность выбора родного языка в школе на предмете «Родной язык», это предполагается в том случае, если школьная программа включает этот предмет. Можно будет выбрать в качестве родного языка для изучения из числа языков Российской Федерации, включая русский.



У граждан России появится возможность изучать родной язык, который они выберут. Это значит, что в школах и учреждениях дошкольного образования должны обеспечить изучение родных языков – русского и государственных языков республик. Дети могут свободно выбрать родной язык для образования по заявлению родителей. Это будет гарантировать права школьников, у которых отсутствует иной родной язык, кроме русского.

Изначально этот законопроект вызвал волну критики, так как предполагается, что обучение родному языку республик будет идти в качестве факультативного занятия, что может привести к утрате языкового своеобразия этих республик, считают критики. Но в общественной палате убедили, что такой закон не принесёт никакого ущерба языковому своеобразию республик.

Глеб Кузнецов, председатель экспертного совета ЭИСИ, считает, что документ защитит права людей, живущих в республиках на изучение своего родного языка. При этом по мнению Кузнецова, татарам или якутам не запрещают изучать свой родной язык, но речь идёт о том, что они смогут выбрать в качестве родного языка русский и жить в пространстве этого языка. Люди смогут выбрать русский язык или любой другой из числа народов федерации и изучать его. Никто не заставит учить школьника какой-либо язык, например, татарский, если он этого не хочет.

При этом русский язык станет обязательным на территории всего государства. Однако ко второму чтению для обсуждения законопроекта была создана комиссия из представителей республик, Рособрнадзора и Минпросвещения. Это помогло найти баланс между правом обучающихся на выбор изучаемого языка и сохранением языков республик.

Кузнецов отмечает, что новый закон не имеет ничего общего к принуждению изучать ненужный язык, он про право возможности выбора. Русский язык остаётся обязательным, как государственный, но остаются и родные языки.