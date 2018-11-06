ИА «Ореанда-Новости». Для того, чтобы получить льготы от государства не нужно будет доказывать отсутствие долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг, то есть порядок получения субсидий и компенсаций по оплате ЖКХ станет проще. Соответствующий закон депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Новый законопроект вносит изменения в Жилищный кодекс России.

Факт наличия задолженности должен будет подтверждаться на основании вступившего в законную силу судебного решения, наличие или отсутствие судебного акта согласно новому закону подтверждать не нужно.

Доказывать отсутствие долгов за квартплату больше не будет необходимости, согласно закону, теперь уполномоченный орган будет использовать банк данных для получения этих сведений. При этом он не сможет требовать от граждан документы.

При этом органы власти будут самостоятельно запрашивать эти сведения, которые необходимы для получения госсубсидий.

Законопроект в Госдуму внесли депутаты от "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России". Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что данная инициатива направлена на восстановление социальной справедливости и освобождает граждан от бюрократической волокиты.

В конце июля премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал постановление, которая исключила требование для граждан предоставлять органам справку о составе семьи для предоставления субсидии на оплату ЖКХ.

В случае подачи заявления о предоставлении субсидии граждане могут самостоятельно декларировать состав своей семьи, а уполномоченные органы — выборочно проверять достоверность предоставленных сведений.



В конце сентября кабмин утвердил предложение о повышении тарифов на услуги ЖКХ с 1 января, а затем с 1 июля 2019 года.





Двухэтапное повышение тарифов на услуги ЖКХ предложили в Минэкономразвития. В ведомстве объяснили такую необходимость повышением с 1 января 2019 года ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов, после чего расходы коммунального комплекса вырастут на 16 млрд руб. Повышения тарифов необходимы во избежание убытков у коммунальных организаций.