Соответствующий законопроект рассматривают народные избранники.

Сообщение министра финансов и по делам корпораций Индии Нирмалы Ситараман послужило поводом для обсуждения данного вопроса. Напомним, что на территории Индийского государства власти ввели полный запрет на электронные сигареты – производство, импорт, экспорт, транспортировка, хранение и реклама. По информации, предоставленной членом комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья Татьяны Соломатиной, тотальный запрет этого вида сигарет на территории Российского государства приведёт к тому, что граждане страны, а особенно дети, смогут избежать много бед. По мнению Соломатиной, правительству необходимо в срочном порядке принять меры по ограничению электронных сигарет на территории России.

Татьяна Соломатина заявила, что одно из предложений народных избранников включает в себя полный запрет на электронные сигареты. Этот вопрос ранее уже обсуждался на заседаниях комитета по охране здоровья, когда принимали антитабачное законодательство. Пришло время запретить и электронные сигареты, уверена Соломатина.

По словам ещё одного члена комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья Алексея Куринного, необходимо приравнять электронный сигареты и вейпы к категории «табачные изделия». В настоящее время в Государственной Думе уже находятся два законопроекта, согласно которым использование электронных сигарет будет ограничено. Однако, парламентарий не говорит о полном запрете этих устройств. Речь идёт только об ограничении потребления. Таким образом, планируется использовать этот вид сигарет в строго отведённых местах и запретить рекламу и пропаганду.