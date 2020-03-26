26.03.2020, 20:29
Госдума рассматривает закон, по которому правительство имеет право вводить режим ЧС во всей России
ИА «Ореанда-Новости». Кабинет министров внёс в Госдуму РФ законопроект, расширяющий полномочия правительства в сфере защиты населения в чрезвычайных ситуациях.
С полным законопроектом можно ознакомиться в базе документов Госдумы. Однако введение ЧС на территории страны — не единственное новое полномочие правительства. Вместе с ним, кабинет министров получит право устанавливать обязательные для всеобщего исполнения правила.
Например, при «существенном изменении курса рубля» правительство сможет наложить мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами.
С полным законопроектом можно ознакомиться в базе документов Госдумы. Однако введение ЧС на территории страны — не единственное новое полномочие правительства. Вместе с ним, кабинет министров получит право устанавливать обязательные для всеобщего исполнения правила.
Например, при «существенном изменении курса рубля» правительство сможет наложить мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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