С полным законопроектом можно ознакомиться в базе документов Госдумы. Однако введение ЧС на территории страны — не единственное новое полномочие правительства.Например, при «существенном изменении курса рубля» правительство сможет наложить мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами.