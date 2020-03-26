ИА «Ореанда-Новости». Кабинет министров внёс в Госдуму РФ законопроект, расширяющий полномочия правительства в сфере защиты населения в чрезвычайных ситуациях.

С полным законопроектом можно ознакомиться в базе документов Госдумы. Однако введение ЧС на территории страны — не единственное новое полномочие правительства. Вместе с ним, кабинет министров получит право устанавливать обязательные для всеобщего исполнения правила.

Например, при «существенном изменении курса рубля» правительство сможет наложить мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами.