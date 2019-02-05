ИА "Ореанда-Новости". Депутат Государственной Дум ы от фракции ЛДПР Василий Власов выступил с инициативой разработать законопроект, который даст мужчинам возможность брать 10-дневный оплачиваемый отпуск при рождении ребёнка. Инициатива уже направлена в адрес министра труда и социальной защиты России Максима Топилина.

В письме к министру народный избранник пишет, что уже занимается проработкой соответствующего законопроекта. Согласно замыслу автора инициативы, необходимо внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, которые предусмотрят возможность дать отпуск в течение 10 дней мужчинам при рождении малыша с сохранением заработка. "Существующее законодательство слабо ориентировано на защиту прав мужчин-отцов, поэтому считаю необходимым усилить нормативную деятельность в данном направлении", - отмечает Власов в письме к министру труда и соцзащиты, передаёт агентство «РИА Новости».

Парламентарий поясняет, что в рамках действующего законодательства уже предусмотрен ряд привилегий для семейных граждан страны, однако отцам семейства при этом положено лишь до пяти дней отпуска и те без сохранения зарплаты.

Власов подчёркивает, что в законодательство Европейского союза недавно были внесены подобные поправки. «В связи с вышеизложенным, прошу вас дать свою оценку данной инициативе, а также распорядиться проанализировать возможность её реализации», - заключил парламентарий в письме к Топилину.

Отметим, ранее пресс-служба Европейского парламента сообщила, что Европарламент и Совет Евросоюза первоначально согласовали предложение Еврокомиссии в странах, входящих в состав ЕС, ввести обязательный единовременный отпуск для мужчин по уходу за новорожденным. Длительность отпуска при этом составит не менее десяти трудовых дней.