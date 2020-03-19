19.03.2020, 18:00
Госдума разрешит дистанционную продажу рецептурных средств
ИА «Ореанда-Новости». В Госдуме законопроект о продаже рецептурных лекарств онлайн перешёл во второе чтение. Как сообщает Александр Петров, это необходимо для того, чтобы граждане смогли покупать необходимые лекарства в домашних условиях.
Ранее был создан законопроект, запрещающий дистанционную продажу лекарств по рецепту и препаратов с долей этилового спирта свыше 25%. Однако затем было принято решение об изменении этого проекта.
Вячеслав Володин, спикер Государственной Думы, заявил, что второе чтение нового варианта, разрешающего продажу рецептурных препаратов, назначено на 31 марта.
Ранее был создан законопроект, запрещающий дистанционную продажу лекарств по рецепту и препаратов с долей этилового спирта свыше 25%. Однако затем было принято решение об изменении этого проекта.
Вячеслав Володин, спикер Государственной Думы, заявил, что второе чтение нового варианта, разрешающего продажу рецептурных препаратов, назначено на 31 марта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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