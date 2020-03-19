ИА «Ореанда-Новости»В Госдуме законопроект о продаже рецептурных лекарств онлайн перешёл во второе чтение. Как сообщает Александр Петров, это необходимо для того, чтобы граждане смогли покупать необходимые лекарства в домашних условиях.

Ранее был создан законопроект, запрещающий дистанционную продажу лекарств по рецепту и препаратов с долей этилового спирта свыше 25%. Однако затем было принято решение об изменении этого проекта.

Вячеслав Володин, спикер Государственной Думы, заявил, что второе чтение нового варианта, разрешающего продажу рецептурных препаратов, назначено на 31 марта.