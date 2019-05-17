17.05.2019, 00:10
Госдума разрешит родственникам посещать реанимацию
ИА «Ореанда-Новости». Депутаты во втором, основном, чтении одобрили законопроект, который разрешает родственникам посещать больных в реанимации.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что у близких появится возможность быть с родными в тяжёлые моменты. Володин отметил, что иногда речь идёт и о прощании.
При этом парламентарии заметили, что превращать реанимацию в проходной двор не стоит. Так, они сошлись во мнении, что в реанимацию роддома пускать не следует. Общие требования к организации таких посещений разработает и определит Минздрав.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что у близких появится возможность быть с родными в тяжёлые моменты. Володин отметил, что иногда речь идёт и о прощании.
При этом парламентарии заметили, что превращать реанимацию в проходной двор не стоит. Так, они сошлись во мнении, что в реанимацию роддома пускать не следует. Общие требования к организации таких посещений разработает и определит Минздрав.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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