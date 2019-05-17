Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что у близких появится возможность быть с родными в тяжёлые моменты. Володин отметил, что иногда речь идёт и о прощании.При этом парламентарии заметили, что превращать реанимацию в проходной двор не стоит. Так, они сошлись во мнении, что в реанимацию роддома пускать не следует. Общие требования к организации таких посещений разработает и определит Минздрав.