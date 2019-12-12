ИА «Ореанда-Новости». Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропортах.

Законопроект о возврате курилок в здания аэропортов был внесён в Госдуму ещё в 2017 году. Тогда, Сергей Боярский заявил о необходимости возвращения специально оборудованных мест для курения. Министерство здравоохранения России выступило против, так как считает этот шаг путём к популяризации курения. Госдума всё же приняла его, несмотря на протесты Минздрава.

Боярский отметил, что отмена курилок отнюдь не сократила количество курящих. Они лишь переместились и теперь «дымят» в туалетах или на улице. Поэтому целью закона стал возврат чистого воздуха в общественные места. Также в законе появилась поправка, которая обяжет курилки быть непрозрачными.