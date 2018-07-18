ИА "Ореанда-Новости" Сегодня, 18 июля, в третьем чтении были приняты окончательные правки в Кодекс об административных правонарушениях, а так же в Уголовный Кодекс. Внесенные правки ужесточают наказание за организацию и проведение азартных игр без лицензии. Это сообщение было опубликовано сегодня на официальном сайте Государственной Думы.

Принятый закон предполагает изменение статьи номер 171.2 УК РФ, которая носит название «Незаконные организация и (или) проведение азартных игр». За организацию и проведение азартных игр без соответствующей лицензии, а так же их проведение их вне игорной зоны предполагается уголовная ответственность. Предоставление помещений под проведение азартных игр так же подразумевает уголовную ответственность.

Наказание за проведение азартных игр выбирается судебными органами в зависимости от образовавшейся ситуации. Это может быть штраф на сумму от 300 до 500 тысяч рублей или же в размере трехлетнего дохода организации. Ответственному лицу могут так же быть назначены обязательные работы длительностью до 240 часов, ограничение свободы максимум на четыре годы. Наиболее строгой мерой наказания является лишение свободы сроком до 2 лет.

Если подобные нарушения касаются группы лиц, которая действовала по предварительному сговору, то наказание ужесточается: штраф на сумму до одного миллиона рублей или лишение свободы до 5 лет. Под аналогичные меры пресечения попадают и действия лиц, направленные на получение особо крупных доходов.

Использование служебного положения для получения особо крупных доходов от нелегально проведения азартных игр предполагает штраф в размере полутора миллионов рублей. Срок лишения свободы возрастает до 6 лет, при этом не исключает оплату штрафа в пределах одного миллиона рублей и лишает права занимать определенные должности. Крупный доход предполагает поступления более 1,5 миллиона рублей, а особо крупный – 6 миллионов рублей.

Принятые правительством правки определяют дополнительный штраф для юридических лиц до 1,5 миллионов рублей с последующим изъятием игорного оборудования. Если нарушение повторяется – штраф может составить 2 миллиона рублей. Депутаты продлили срок давности для привлечения к административной ответственности по данной статье с одного года до двух лет.

Оштрафованными так же будут те, кто распространяет лотерейные билеты, электронные лотерейные билета, а так же устанавливает лотерейные терминалы вразрез существующим правилам. Так физические лица должны будут заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица до 30 тысяч, а юридические – до 50 тысяч рублей.