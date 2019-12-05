ИА «Ореанда-Новости». В Государственной думе решили убрать разбивку по возрасту (кроме 18+) на книгах и произведениях искусства.

На сегодняшнем заседании в Госдуме в первом чтении был принят законопроект, который должен будет упразднить большую часть возрастной маркировки. Без изменений останется лишь категория для тех, кто старше 18 лет. Об этом сообщил ТАСС.

Введённое ранее деление по возрасту от «0+» по «16+» больше не будет применяться. Лишь маркировка «18+» сохранит свой обязательный характер. Если законопроект получит одобрение и будет принят, вместо маркировок появятся общие категории вроде «для семейного чтения», «для детей среднего школьного возраста» и «не рекомендовано для детей».

Также в законопроект включены положения о книгах, включённых в образовательные программы. Дело в том, что на некоторых книгах стоят маркировки «16+» и «18+», что делает классику недоступной даже для самих учеников.