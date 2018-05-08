08.05.2018, 20:09
Госдума утвердила кандидатуру Медведева на пост премьер-министра большинством голосов
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Депутаты Государственной Думы проголосовали за утверждение Дмитрия Медведева премьер-министром. За назначение Медведева на этот пост проголосовали 374 депутата (83,1%) при необходимых 226 голосах. Всего проголосовало 430 человек.
Медведев поблагодарил депутатов за оказанное доверие и одобрение его кандидатуры на пост председателя Правительства РФ. "Я полностью осознаю и ответственность, и трудности, с которыми столкнётся Правительство Российской Федерации, но я уверен, мы сможем решить задачи, поставленные Президентом России. Не сомневайтесь, что вне зависимости от вашей политической позиции, критики, Правительство будет готово работать с каждым депутатом Госдумы для реализации тех масштабнейших задач, которые стоят перед нашей страной, для реализации тех планов, которые были представлены Президентом, для того чтобы сделать жизнь в нашей стране современной, благополучной и счастливой. Большое спасибо за поддержку", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин также поблагодарил депутатов Госдумы за принятое ими решение. "Сегодняшняя наша встреча посвящена началу формированию Правительства, и я хочу поблагодарить вас за сегодняшнее решение", - заявил глава государства.
Кандидатуру Медведева в нижнюю палату парламента Президент России Путин внёс в понедельник, сразу после своей инаугурации. Процедура его назначения главой правительства будет завершена после того, как Путин подпишет соответствующий указ.
Медведев поблагодарил депутатов за оказанное доверие и одобрение его кандидатуры на пост председателя Правительства РФ. "Я полностью осознаю и ответственность, и трудности, с которыми столкнётся Правительство Российской Федерации, но я уверен, мы сможем решить задачи, поставленные Президентом России. Не сомневайтесь, что вне зависимости от вашей политической позиции, критики, Правительство будет готово работать с каждым депутатом Госдумы для реализации тех масштабнейших задач, которые стоят перед нашей страной, для реализации тех планов, которые были представлены Президентом, для того чтобы сделать жизнь в нашей стране современной, благополучной и счастливой. Большое спасибо за поддержку", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин также поблагодарил депутатов Госдумы за принятое ими решение. "Сегодняшняя наша встреча посвящена началу формированию Правительства, и я хочу поблагодарить вас за сегодняшнее решение", - заявил глава государства.
Кандидатуру Медведева в нижнюю палату парламента Президент России Путин внёс в понедельник, сразу после своей инаугурации. Процедура его назначения главой правительства будет завершена после того, как Путин подпишет соответствующий указ.
Источник: Единая Россия
Комментарии