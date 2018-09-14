ИА «Ореанда-Новости». Государственная дума в осеннюю сессию, которая открылась 11 сентября, должна завершить работу над реализацией положений послания президента. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что депутаты настроены на крайне напряжённую работу в течение ближайших 4 месяцев.

Среди инициатив, которые ждут рассмотрения в нижней палате, есть законопроект по самозанятым, механизму расчёта кадастровой стоимости и увеличению доли инвестиций от ВВП до 25%.

Основной задачей депутаты ставят реализацию законодательного обеспечения послания президента России Владимира Путина от марта текущего года. Спикер отметил, что осталось уже совсем немного: так из 67 законов принято уже 44, а 18 законопроектов ещё находятся на рассмотрении, 5 проектов пока не внесено.

В планах совершенно освободить от отчётности индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, которые используют такие цифровые сервисы, и вообще перевести процесс уплаты налогов в простую транзакцию, которая проходила бы в автоматическом режиме. Встаёт вопрос о статусе таких граждан, а также о возлагаемой на них в будущем налоговой нагрузки.

Предварительно предполагается, что налоговая ставка для агентов составит 4% и в неё будет входить взнос по ОМС, при этом самозанятых освободят от взносов в ПФР, сделав их необязательными.

Кроме того, к внесению в осеннюю сессию запланирован законопроект, который позволит, уточнить механизмы расчёта, а также определения кадастровой стоимости недвижимости.

Ещё одна инициатива, которая будет внесена в Госдуму в предстоящую сессию касается ускорения темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте.

В Госдуму могут быть внесены предложения по декриминализации отдельных деяний, совершённых предпринимателями в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности, предусмотрев при необходимости последующую квалификацию таких деяний в качестве административных правонарушений.

Наконец, в рамках осенней сессии перед депутатами традиционно стоит задача принятия проекта бюджета России, причём не только на 2019 год, но и на последующий двухлетний период.