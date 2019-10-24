24.10.2019, 19:41
Госдума в первом чтении приняла Законопроект о питании школьников
ИА «Ореанда-Новости». В Государственной думе одобрили Законопроект об изменении школьного питании.
Сегодня, 24 октября, Законопроект о горячем питании для школьников начальных классов прошёл первое чтение. Государственная дума оставила нововведение без изменений и согласна рассмотреть его во втором чтении. Об этом говориться на официальном сайте Госдумы РФ.
Кроме горячего питания Законопроект предусматривает понятие «здоровое питание». То есть в меню школьника не должно быть продуктов, которые содержат ГМО, стимуляторы роста и другие добавки.
Со школьным меню родители смогут ознакомится в столовой.
Сегодня, 24 октября, Законопроект о горячем питании для школьников начальных классов прошёл первое чтение. Государственная дума оставила нововведение без изменений и согласна рассмотреть его во втором чтении. Об этом говориться на официальном сайте Госдумы РФ.
Кроме горячего питания Законопроект предусматривает понятие «здоровое питание». То есть в меню школьника не должно быть продуктов, которые содержат ГМО, стимуляторы роста и другие добавки.
Со школьным меню родители смогут ознакомится в столовой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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