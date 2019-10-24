Сегодня, 24 октября, Законопроект о горячем питании для школьников начальных классов прошёл первое чтение. Государственная дума оставила нововведение без изменений и согласна рассмотреть его во втором чтении.Кроме горячего питания Законопроект предусматривает понятие «здоровое питание».Со школьным меню родители смогут ознакомится в столовой.