ИА «Ореанда-Новости». В Государственной думе одобрили Законопроект об изменении школьного питании.

Сегодня, 24 октября, Законопроект о горячем питании для школьников начальных классов прошёл первое чтение. Государственная дума оставила нововведение без изменений и согласна рассмотреть его во втором чтении. Об этом говориться на официальном сайте Госдумы РФ.

Кроме горячего питания Законопроект предусматривает понятие «здоровое питание». То есть в меню школьника не должно быть продуктов, которые содержат ГМО, стимуляторы роста и другие добавки.

Со школьным меню родители смогут ознакомится в столовой.