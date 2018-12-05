ИА "Ореанда-Новости". Государственная дума вновь предлагает отказаться от налога на подержанные автомобили. С инициативой отменить налог на автомобили старше десяти лет и рыночной стоимостью менее одного миллиона рублей в этот раз выступил депутат от ЛДПР Василий Власов. Как передаёт «РИА Новости», своё предложение народный избранник изложил в письме министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Власов поясняет, что его инициатива связана с желанием поддержать граждан страны. По его словам, автомобили с пробегом соотечественники покупают из-за невысоких доходов, при этом авто старше десяти лет покупается в случае крайней необходимости, и пользуются им владельцы, как правило, нечасто. "Облагая налогом такие авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния", - уверен народный избранник. По словам депутата, в настоящее время доля продаж подержанных авто в разы превышает продажи новых транспортных средств.

В своем письме депутат просит Минпромторг оценить эти предложения и проанализировать, насколько возможна их реализация.

Кроме того, член фракции ЛДПР полагает, что расчёт транспортного налога, основанный на мощности двигателя, не является справедливым. "Особенно учитывая факт, что два автомобиля одинаковой мощности, но разных лет производства обладают огромной разницей в стоимости", - добавил Власов.

Отметим, что правительство уже не в первый раз получает предложения пересмотреть либо вовсе отменить транспортный налог. Ранее в 2016 году с такой инициативой выступил депутат от фракции КПРФ Вячеслав Тетёкин. Член парламента говорил о том, что транспортный налог крайне обременителен, прежде всего, для владельцев подержанных иномарок с мощными двигателями. Тогда проект не встретил поддержки в правительстве России.