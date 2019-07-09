ИА «Ореанда-Новости». Депутаты Госдумы во втором, основном, чтении приняли законопроект, который запрещает передавать коллекторам долги по ЖКХ, пишет РИА Новости.



Взыскивать долги за «коммуналку» смогут теперь только профессиональные участники рынка, например, управляющая компания, ТСЖ или жилищный кооператив.



Авторы законопроекта отмечают, что сегодня коллекторы, взыскивая долги по ЖКХ, нередко нарушают права и интересы граждан. С принятием этого законопроекта взыскать такие долги можно будет только через суд.