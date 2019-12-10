Авторы законопроекта уточняют, что народные «курилки» ещё необходимы в нашей стране. Курящим россиянам приходится нарушать закон во время ожидания своего рейса, так как нет специальных отведённых мест. Некоторые курят возле здания, другие - в туалетах.Стоит отметить, что в законопроект перед вторым чтением были введены изменение.