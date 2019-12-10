10.12.2019, 18:46
Госдума во втором чтении приняла законопроект о возврате курительных комнат в аэропортах
ИА «Ореанда-Новости».Государственная дума во втором чтении приняла законопроект о возврате курительных комнат в аэропортах, сообщает издательство REGNUM.
Авторы законопроекта уточняют, что народные «курилки» ещё необходимы в нашей стране. Курящим россиянам приходится нарушать закон во время ожидания своего рейса, так как нет специальных отведённых мест. Некоторые курят возле здания, другие - в туалетах.
Стоит отметить, что в законопроект перед вторым чтением были введены изменение. Создание курительных комнат не будет являться обязанностью, они будут создаваться только по желанию руководителей аэропортов и только на территории транзитных зон.
Авторы законопроекта уточняют, что народные «курилки» ещё необходимы в нашей стране. Курящим россиянам приходится нарушать закон во время ожидания своего рейса, так как нет специальных отведённых мест. Некоторые курят возле здания, другие - в туалетах.
Стоит отметить, что в законопроект перед вторым чтением были введены изменение. Создание курительных комнат не будет являться обязанностью, они будут создаваться только по желанию руководителей аэропортов и только на территории транзитных зон.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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