ИА «Ореанда-Новости». В России в третьем окончательном чтении депутаты Государственной думы приняли президентский проект об уголовном наказании в случае отказа в трудоустройстве гражданам предпенсионного возраста. Это значит, что работодателям предстоит ответить за свои действия, если они не возьмут на работу человека предпенсионного возраста или уволят его необоснованно.



Законопроект об уголовной ответственности предполагает уголовную ответственность за отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение людей предпенсионного возраста. Однако свободы за это лишать не будут. Это будет караться штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами до 360 часов.

В документе указывается возраст, который считается предпенсионным: период до пяти лет перед выходом на пенсию.

Отмечается, что эти меры направлены на достижение целевых показателей стратегии долгосрочного развития пенсионной системы, в том числе ее сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости.

Ранее спикер Вячеслав Володин сообщал, что Госдуме необходимо «сделать все, чтобы человек труда, гражданин предпенсионного возраста был защищен».

Предпосылками введения такой уголовной ответственности стало то, что в июле этого года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Однако этот законопроект вызвал ряд акций протестов и митингов, а социологи отметили падение рейтинга президента Владимира Путина. В конце августа Владимир Путин предложил ряд мер, послабляющий принимаемые решения в пенсионном законодательстве.

В частности, президент предложил возраст выхода на пенсию для женщин установить на отметке 60 лет вместо предложенных ранее 63.

Среди правок, которые президент внёс в Госдуму: многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся. Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста необходимо повысить, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Депутаты Госдумы одобрили внесённые главой государства поправки.