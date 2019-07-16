ИА «Ореанда-Новости». Депутаты Госдумы в третьем и окончательном чтении приняли законопроект, запрещающий передачу долгов по ЖКХ коллекторам.



Авторы документа уверены, что такая мера снизит количество злоупотреблений в этой сфере. Во втором чтении в проект закона внесли правку, которая запрещает погашать долги за «коммуналку» за счёт соседей.



По новым правилам, взыскивать долги за ЖКХ теперь смогут только профессиональные участники рынка, например, управляющая компания.