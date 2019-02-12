ИА "Ореанда-Новости". Государственная дума приняла в третьем чтении проект закона, который запретит взыскивать задолженность с социальных выплат. Принятый нормативный акт «Об исполнительном производстве» исключит ситуации, когда судебные приставы блокируют из-за незнания характера доходов счета с социальными пенсиями, пособиями и другими компенсационными выплатами. Об этом ранее журналистам заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.



Выплаты социального характера будут обозначены в расчётных документах с указанием кода, который установит Банк России. Закон вступит в силу с 1 июня 2020 года.



Глава нижней палаты парламента сообщил, что раньше в Российской Федерации уже существовал запрет на взыскание задолженностей с социальных выплат. Однако работавший механизм был несовершенен, поскольку банки и приставы видели расчётный счёт должника, однако характер поступлений при это отражён не был.



На сайте Государственной думы поясняется, какие выплаты относятся к социальным. В частности, нельзя будет взыскивать какие-либо задолженности через судебных приставов с алиментов, материнского капитала, детских пособий, компенсаций за нанесенный здоровью вред, пенсий по случаю смерти кормильца, выплат по уходу за инвалидами. Не смогут приставы федеральной службы взыскивать долги также и с пособий граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в эту же категорию законодатели отнесли монетизированные льготы: компенсация покупки медикаментов, проезда и ряд других.

Принятые Госдумой поправки чётко определят механизм, в рамках которого все поступления на счёт социального характера будет отражаться в банковской системе. Это поможет защитить такого рода выплаты от взысканий приставами.

Чтобы защитить свои средства от списания, должник должен будет по закону представить документ, который подтвердит факт наличия средств, которые идут в рамках социальных программ. По принятому нормативному акту также и работодатель будет обязан указать в расчётных документах те виды доходов, которые не подлежат списанию за долги.

Однако для понимания имущественного положения гражданина, задолжавшего некоторые суммы, пристав теперь по закону сможет запрашивать у налоговой инспекции любую информацию.

Отметим, согласно данным Госдумы, в 2016 году гражданам России были возвращены около 4 млрд рублей, которые были списаны с нарушением закона.