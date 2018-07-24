ИА «Ореанда-Новости». На заседании Государственной Думы Российской Федерации был принят закон об увеличении налога на добавленную стоимость с 18 до 20%.

Новый законопроект был анонсирован 14 июня 2018 года премьер-министром России Дмитрием Анатольевичем Медведевым.

Как стало известно, инициативу о повышении налога на добавленную стоимость в третьем чтении поддержала только партия «Единая Россия». Остальные оппозиционные фракции, участвующие в заседании парламента, выступили против принятия данного законопроекта.

Согласно официальным документам, закон должен вступить в силу уже 1 января 2019 года.

Сообщается, что данная инициатива связана с привлечением средств для выполнения новых «майских» указов президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. На его выполнение, по подсчетам экспертов, требуется около восьми триллионов рублей. В частности должна быть увеличена продолжительность жизни россиян, а также уменьшен уровень бедности в стране.

По результатам расчетов, за 2019 год в федеральный бюджет от увеличения налога на добавленную стоимость до 20% должно поступить 633,5 миллиарда рублей. В 2020 году данный показатель должен приблизиться к отметке в 678 миллиардов, а уже в 2021 году дополнительные средства составят около 728 миллиардов рублей.

По словам Олега Шибанова, профессора финансов Российской экономической школы, данное увеличение налога на добавленную стоимость является первым подобным прецедентом в истории страны. Введенный в 1992 году и составлявший 28%, налог постепенно снижался. В 1994 году он составлял уже 20%, а в 2004 году снизился до 18%. Сообщается, что на сегодняшний день сбор с налоговой базы приближается к 100%, в сравнении с последним десятилетием прошлого века. Тогда от налоговиков укрывалось около 40% налога на добавленную стоимость.

Также Олег Шибанов отмечает, что 20% налог на добавленную стоимость, в теории, должен увеличить стоимость товаров на 2%. Но, по оценке аналитиков, увеличение цен в среднем составит около 1% из-за низкого потребительского спроса на товары и услуги. Только монополисты рынка смогут повысить цену более чем на 1%, но сделать это будет достаточно проблематично. Министерство финансов и Центральный банк Российской Федерации будут отслеживать непланомерное увеличение цен на товары, с целью его предотвращения.

Как стало известно, ранее было отвергнуто предложение об изменении налоговых правил в отношении нефти. Министерство финансов отказалось изменять ставку, сверх которой изымаются деньги до будущих кризисных моментов. При увеличении ставки с 40 до 45 долларов можно было бы высвободить около 500-600 миллиардов рублей ежегодно, которые могли бы пойти на нужды государства.