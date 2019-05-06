ИА «Ореанда-Новости» Государственный секретарь США Майк Помпео выступил с критикой в адрес различных государств, в том числе России, за высокие показатели загрязнения окружающей среды, в частности Арктики.

Политик заявил, что США являются лидером в экологических инициативах. Он привёл в пример ситуацию с выбросами углекислого газа в энергетической сфере: по его словам, в 2006–2017 годах США уменьшили их объёмы на 14 %, в то время как в остальном мире они увеличились более чем на 20 %. Помпео подчеркнул, что выбросы углеводородов в США с 2013 года упали на 16% и будут снижены на 50 % к 2035 году и что это лучшие результаты среди государств, входящих в Арктический совет, членами которого помимо США являются Россия, Канада, Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия и Исландия.

Американский политик особо указал на то, что Москва не прилагает усилий для снижения отрицательного воздействия на природу Арктики, между тем её вклад в загрязнение данного региона является самым значительным.