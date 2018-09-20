ИА «Ореанда-Новости». В 2019-2021 годах правительство России намерено резко увеличить расходы на мотивацию госслужащих. На эти цели выделенная сумма может превысить 630 миллиардов рублей, это следует из проекта федерального бюджета. А с 2020 года намечено увеличение постоянной части денежного содержания госслужащих.



На «материальную мотивацию» чиновников предлагается зарезервировать 138,6 млрд рублей в 2019 году и 208,9 млрд рублей в 2020 году. Это следует из документа федерального бюджета. Это уже на 39 млрд и 109 млрд рублей (соответственно) больше, чем предусмотрено действующим законом о бюджете. В 2021 году на материальную мотивацию госслужащих предложено выделить еще больше — 284,4 млрд рублей.



Данный документ ещё не утверждён, проект бюджета будет рассматриваться 20 сентября на заседании правительства.

В следующем году на стимулирование федеральных госслужащих, которые участвуют в реализации национальных и федеральных проектов, предлагают зарезервировать из бюджета 375 млн рублей. Напомним, 12 национальных проектов организовали в рамках майского указа президента о стратегических задачах до 2024 года, в их составе планируется утвердить 67 федеральных проектов.

На 2020 и 2021 годы закладывают 493 млрд рублей, эти деньги будут использовать на «поэтапное увеличение гарантированной части денежного содержания (то есть постоянной части зарплаты), материальное стимулирование, а также пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих», следует из проекта бюджета.



«До 2019 года необходимо завершить мероприятия по совершенствованию системы материального стимулирования государственных гражданских служащих, а также структуры их денежного содержания», — была описана цель в документе указа, подписанного президентом Владимиром Путиным в августе 2016 года. Этот документ назывался «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы РФ на 2016–2018 годы». Таким способом президент поручил правительству добиться повышения престижа гражданской службы.

Из чего складывается зарплата госслужащего?

Зарплата госслужащих состоит из суммы должностных окладов, включающих должностные оклады и оклады за классный чин, и ежемесячных и иных дополнительных выплат. Этими выплатами могут быть меры материального поощрения, так и материального стимулирования – премии по результатам профессиональной служебной деятельности; премии по результатам деятельности органа; продвижение по службе с учетом достигнутых результатов деятельности; предоставление льгот и социальных гарантий с учетом результатов деятельности.