Госслужащих будут мотивировать рублём: правительство выделит 630 млрд рублей
ИА «Ореанда-Новости». В 2019-2021 годах правительство России намерено резко увеличить расходы на мотивацию госслужащих. На эти цели выделенная сумма может превысить 630 миллиардов рублей, это следует из проекта федерального бюджета. А с 2020 года намечено увеличение постоянной части денежного содержания госслужащих.
На «материальную мотивацию» чиновников предлагается зарезервировать 138,6 млрд рублей в 2019 году и 208,9 млрд рублей в 2020 году. Это следует из документа федерального бюджета. Это уже на 39 млрд и 109 млрд рублей (соответственно) больше, чем предусмотрено действующим законом о бюджете. В 2021 году на материальную мотивацию госслужащих предложено выделить еще больше — 284,4 млрд рублей.
Данный документ ещё не утверждён, проект бюджета будет рассматриваться 20 сентября на заседании правительства.
В следующем году на стимулирование федеральных госслужащих, которые участвуют в реализации национальных и федеральных проектов, предлагают зарезервировать из бюджета 375 млн рублей. Напомним, 12 национальных проектов организовали в рамках майского указа президента о стратегических задачах до 2024 года, в их составе планируется утвердить 67 федеральных проектов.
На 2020 и 2021 годы закладывают 493 млрд рублей, эти деньги будут использовать на «поэтапное увеличение гарантированной части денежного содержания (то есть постоянной части зарплаты), материальное стимулирование, а также пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих», следует из проекта бюджета.
«До 2019 года необходимо завершить мероприятия по совершенствованию системы материального стимулирования государственных гражданских служащих, а также структуры их денежного содержания», — была описана цель в документе указа, подписанного президентом Владимиром Путиным в августе 2016 года. Этот документ назывался «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы РФ на 2016–2018 годы». Таким способом президент поручил правительству добиться повышения престижа гражданской службы.
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