18.02.2020, 16:17
Госсовет рассмотрит вопрос об отмене уголовной ответственности за невыплату зарплат
ИА «Ореанда-Новости». Госсовет рассмотрит вопрос об отмене уголовной ответственности за невыплату зарплат. Подобное предложение было озвучено Алексеем Дюминым, который занимает пост губернатора Тульской области.
Кроме этого рабочая группа планирует рассмотреть вопрос об отмене уголовной ответственности в отношении невыполнения условий госконтрактов. Главное условие - это отсутствие умысла в невыполнении условий по госдоговору. По мнению специалистов Госсовета, в России необходимо разграничить экономические преступления и гражданско-правовые споры.
Также рабочая группа отметила, что за экономические преступления стоит усилить ответственность.
Кроме этого рабочая группа планирует рассмотреть вопрос об отмене уголовной ответственности в отношении невыполнения условий госконтрактов. Главное условие - это отсутствие умысла в невыполнении условий по госдоговору. По мнению специалистов Госсовета, в России необходимо разграничить экономические преступления и гражданско-правовые споры.
Также рабочая группа отметила, что за экономические преступления стоит усилить ответственность.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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