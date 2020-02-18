Подобное предложение было озвучено Алексеем Дюминым, который занимает пост губернатора Тульской области.Главное условие - это отсутствие умысла в невыполнении условий по госдоговору. По мнению специалистов Госсовета, в России необходимо разграничить экономические преступления и гражданско-правовые споры.