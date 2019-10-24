ИА "Ореанда-Новости" В ходе проведения Экономического форума «Россия – Африка» руководители ряда африканских стран высадили деревья. Напомним, что сегодня проходит второй день мероприятия.

Посадка саженцев хвойных пород деревьев состоялась на территории парка под названием «Южные культуры». Общественная акция «Сохраним лес» дала старт трёхдневному саммиту Россия – Африка, проходящий в настоящее время в городе Сочи. Местом проведения мероприятия был выбран сочинский парк науки и искусства «Сириус». Вчера состоялось торжественное открытие саммита.

В акции по посадке деревьев в парке «Южные культуры» принял участие и министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин. По словам чиновника, посадка деревьев перед открытием первого международного экономического форума такого масштаба и формата является символическим событием. Сама акция «Сохраним лес» продлится ещё десять дней, поэтому надо предположить, что сегодняшнее количество посаженных деревьев не является конечной цифрой, заключил Дмитрий Кобылкин. По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Кавказского заповедника, участники форума посадили такие деревья как кавказские пихты, ели и тисы. Все они были выращены в тепличных условия сотрудниками, Кавказского заповедника.

Отметим, что в акции «Сохраним лес» приняли участие главы и официальные представители ряда государств Африканского континента. Среди почётных гостей были замечены президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого, исполняющий обязанности президента Маврикия Барлен Вьяпури, президент Ганы Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо. Участие в озеленении сочинского парка приняли и другие страны – участницы саммита.