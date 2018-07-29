ИА «Ореанда-Новости». Стало известно, что члены Государственной Думы начали процедуру по отзыву законопроекта о закрытии визовых центров, не прошедших аккредитацию.

Сообщается, что сенатор Константин Косачев и депутат Государственной Думы Олег Морозов приняли данное решение после получения ответной реакции на инициативу от народа.

По словам самих парламентариев, полностью отказываться от законопроекта они не намерены, а общественность была просто дезинформирована. Рассмотрение было отложено на неопределенный срок из-за поднявшегося информационного шума. Инициатива об аккредитации визовых центров будет призвана стабилизировать работу в туристической сфере, уменьшив количество случаев мошенничества. Поэтому законопроект остается актуальным и правильным в современных российских условиях.

По словам представителей туристических фирм, расположенных на территории Российской Федерации, данных законопроект подставит под угрозу существование самой туристической сферы из-за тотального уничтожения визовых центров в стране. Согласно исследованиям, лишь единицы смогли бы пройти обязательную аккредитацию.

Напомним, что по условиям, выдвинутым визовым центрам, для прохождения аккредитации они должны иметь опыт работы в данной сфере не менее трёх лет, а также поддерживать существование собственных филиалов минимум в двадцати субъектах Российской Федерации.

Эксперты утверждают, что пройти обязательную аккредитацию в Министерстве иностранных дел смог бы лишь один из шести операторов, расположенный в Калининграде. На визовые центры, которые не удовлетворяют условиям законопроекта, но осуществляли свою деятельность на территории Российской Федерации, должен был быть наложен штраф в 350 тысяч рублей.

По предложению Константина Косачева и Олега Морозова, посредническую функцию по подаче визы было принято отдать многофункциональным центрам, расположенным на территории Российской Федерации. Таким образом, предполагалось снизить число посредников, которые не несут ответственности за получение визы, но при этом создают добавочную стоимость к цене за документ, иной раз необоснованно высокой.

По заявлению ассоциации туристических операторов Российской Федерации, данный законопроект негативно скажется на имидже страны на международной арене из-за уменьшения количества населения, выезжающего за границу.