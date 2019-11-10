Государственного деятеля поздравил Дмитрий Медведев, разместив поздравительную телеграмму на сайте Правительства.

Глава кабмина отметил большой вклад, который внёс Ненашев в становление российского СМИ.

Медведев перечислил качества юбиляра, включив в них масштабность мыслей, уверенность в своих позициях и способность воплощать в жизнь самые дерзкие и смелые мечты.

По словам премьер-министра, то, что Ненашев стал педагогом, поможет будущему поколению журналистов делать уверенные шаги в освоении профессии.

Михаил Ненашев – журналист, государственный деятель, педагог. Он родился в 1929 году в Челябинской области. За всю свою жизнь он примерил множество амплуа, побыв главным редактором газеты «Советская Россия», председателем Гостелерадио СССР и министром печати и информации в СССР.

На данный момент Михаил Ненашев занимает должность заведующего кафедрой в Московском политехническом университете.