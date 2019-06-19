ИА «Ореанда-Новости». В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается информировать россиян о начале судебных разбирательств через SMS.



Авторы документа отмечают, что нередко ответчики по делу даже не знают о начале разбирательства или о наличии вынесенного судебного приказа в отношении них.



Именно для того, чтобы таких ситуаций не возникало, нужно и внедрить систему оповещения через смс-сообщения, электронную почту или сайт госуслуг. Для получения информации нужно будет заполнить специальную форму на сайте госуслуг. При этом гражданин сможет отказаться от оповещений в любой момент.