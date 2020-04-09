ИА «Ореанда-Новости». Правительство России согласовало расписание рейсов до 13 апреля для вывоза граждан РФ из-за границы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Росавиацию».



Так, 10 апреля будет совершено два рейса: в Петербург из Пхукета прилетят около 200 россиян. Потом этот же борт прилетит в столицу, куда доставят ещё 50 человек.



В ведомстве рассказали, что вывоз россиян продолжится 11 апреля. Из Турции прилетят 550 россиян. Тогда будут рейсы из Токио и Гоа. Запланированы рейсы из Европы 13 апреля. Из Подгорицы планируется привезти около 250 человек, из Мадрида – 250.