10.02.2020, 09:28
Гражданам России при переписи населения предоставят возможность указать любую национальность
ИА «Ореанда-Новости». Во время переписи населения, которую должны осуществить в РФ в этом году, жителям России предоставят возможность назвать любую национальность, какую пожелают. Эту информацию сообщил "Парламетской газете" депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов.
По его словам, какую гражданин РФ назовет национальность, такая и будет вписана в анкету.
Депутат поясняет, что в отечественной Конституции имеется статья, запрещающая принуждать граждан РФ определять свою национальность. Он также заявил о планах по предоставлению гражданам России возможности заполнять анкеты онлайн.
По его словам, какую гражданин РФ назовет национальность, такая и будет вписана в анкету.
Депутат поясняет, что в отечественной Конституции имеется статья, запрещающая принуждать граждан РФ определять свою национальность. Он также заявил о планах по предоставлению гражданам России возможности заполнять анкеты онлайн.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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