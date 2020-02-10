ИА «Ореанда-Новости». Во время переписи населения, которую должны осуществить в РФ в этом году, жителям России предоставят возможность назвать любую национальность, какую пожелают. Эту информацию сообщил "Парламетской газете" депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов. 

По его словам, какую гражданин РФ назовет национальность, такая и будет вписана в анкету. 

Депутат поясняет, что в отечественной Конституции имеется статья, запрещающая принуждать граждан РФ определять свою национальность. Он также заявил о планах по предоставлению гражданам России возможности заполнять анкеты онлайн.