Эту информацию сообщил "Парламетской газете" депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов.Депутат поясняет, что в отечественной Конституции имеется статья, запрещающая принуждать граждан РФ определять свою национальность. Он также заявил о планах по предоставлению гражданам России возможности заполнять анкеты онлайн.