С таким предложением выступил заместитель главы Центробанка Сергей Швецов. Он отметил, что в настоящее время, по данным статистики, россияне в возрасте до 35 лет стали чаще менять работу. При этом, по мнению замглавы ЦБ, это никак не связано с их желанием – скорее это следствие обстоятельств, которые приводят к увольнению. По данным Шевцова, работу гражданин России ищет от трёх месяцев до полугода. При этом в этом время ему надо обеспечивать себя и свою семью. А если он выплачивает ипотеку, то он существенно ограничен в средствах. «», - полагает Шевцов.В Центробанке уверены, что банки в этом случае ничего не теряют, так как сроки ипотеки становится больше. При этом ЦБ такой кредит причислять к просроченному не будет.Ранее стало известно, что в этом году в России выдали около 1,17 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму 2,37 триллиона рублей. Это на 58,2 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом средние ставки по ипотеке за десять месяцев 2018 года составили 9,55 процента, что на 1,39 процента ниже, чем в 2017 году. Аналитики отмечают, что квартиру в новостройке можно купить под 9,16 процента, «вторичку» можно приобрести под 9,51 процента.