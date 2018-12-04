04.12.2018, 18:55
Граждане смогут не выплачивать ипотеку при потере работы
ИА «Ореанда-Новости». Центробанк Росси выступил с инициативой разрешить россиянам в некоторых ситуациях временно приостанавливать выплату по ипотеке.
С таким предложением выступил заместитель главы Центробанка Сергей Швецов. Он отметил, что в настоящее время, по данным статистики, россияне в возрасте до 35 лет стали чаще менять работу. При этом, по мнению замглавы ЦБ, это никак не связано с их желанием – скорее это следствие обстоятельств, которые приводят к увольнению. По данным Шевцова, работу гражданин России ищет от трёх месяцев до полугода. При этом в этом время ему надо обеспечивать себя и свою семью. А если он выплачивает ипотеку, то он существенно ограничен в средствах. «Для того, чтобы он нашёл новую работу и дожил до того, как эта работа появится, надо включать этот опцион, что при возникновении такого рода обстоятельств человек в одностороннем порядке по оговоренной заранее в стандарте ипотечного жилищного кредитования схеме объявлял банку о моратории на текущие выплаты», - полагает Шевцов.
По его словам, к трудным жизненным ситуациям можно отнести и несчастные случаи, и болезни, которые приводят к временной нетрудоспособности.
В Центробанке уверены, что банки в этом случае ничего не теряют, так как сроки ипотеки становится больше. При этом ЦБ такой кредит причислять к просроченному не будет. Однако ЦБ предлагает использовать такую возможность только единожды. При этом Швецов отметил, что, если такой опыт будет успешным, возможно введение и многоразовых отсрочек.
Ранее стало известно, что в этом году в России выдали около 1,17 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму 2,37 триллиона рублей. Это на 58,2 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом средние ставки по ипотеке за десять месяцев 2018 года составили 9,55 процента, что на 1,39 процента ниже, чем в 2017 году. Аналитики отмечают, что квартиру в новостройке можно купить под 9,16 процента, «вторичку» можно приобрести под 9,51 процента.
С таким предложением выступил заместитель главы Центробанка Сергей Швецов. Он отметил, что в настоящее время, по данным статистики, россияне в возрасте до 35 лет стали чаще менять работу. При этом, по мнению замглавы ЦБ, это никак не связано с их желанием – скорее это следствие обстоятельств, которые приводят к увольнению. По данным Шевцова, работу гражданин России ищет от трёх месяцев до полугода. При этом в этом время ему надо обеспечивать себя и свою семью. А если он выплачивает ипотеку, то он существенно ограничен в средствах. «Для того, чтобы он нашёл новую работу и дожил до того, как эта работа появится, надо включать этот опцион, что при возникновении такого рода обстоятельств человек в одностороннем порядке по оговоренной заранее в стандарте ипотечного жилищного кредитования схеме объявлял банку о моратории на текущие выплаты», - полагает Шевцов.
По его словам, к трудным жизненным ситуациям можно отнести и несчастные случаи, и болезни, которые приводят к временной нетрудоспособности.
В Центробанке уверены, что банки в этом случае ничего не теряют, так как сроки ипотеки становится больше. При этом ЦБ такой кредит причислять к просроченному не будет. Однако ЦБ предлагает использовать такую возможность только единожды. При этом Швецов отметил, что, если такой опыт будет успешным, возможно введение и многоразовых отсрочек.
Ранее стало известно, что в этом году в России выдали около 1,17 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму 2,37 триллиона рублей. Это на 58,2 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом средние ставки по ипотеке за десять месяцев 2018 года составили 9,55 процента, что на 1,39 процента ниже, чем в 2017 году. Аналитики отмечают, что квартиру в новостройке можно купить под 9,16 процента, «вторичку» можно приобрести под 9,51 процента.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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