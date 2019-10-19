ИА «Ореанда-Новости» Российский кабинет министров одобрил проект поправок к законодательству, в соответствии с которыми теперь граждане Украины и Белоруссии не должны будут проходить собеседование для того, чтобы им был предоставлен статус носителей русского языка.

Если такие лица свободно владеют государственным языком РФ и хотят получить соответствующий статус, им будет нужно лишь подать заявление об этом. Соответствующая процедура будет регламентирована на уровне министерства внутренних дел России.

В соответствии с частью 1 статьи 33 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», статус носителя русского языка может быть предоставлен, если заявитель либо его родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают либо ранее проживали в России либо на территориях, прежде относившихся к Российской империи и впоследствии к Советскому Союзу.

Прежде чем будут приняты данные поправки к закону, украинцы и белорусы, так же как и граждане других стран, должны проходить собеседование со специальной комиссией. Также предполагается унификация порядка проведения такого экзамена.