ИА «Ореанда-Новости». В Челябинской области директор ЖКП (жилищно-коммунального предприятия) получил за водонапорную башню 20 тысяч рублей.

Прокуратура региона сообщила, что директор МУП «Дробышевское ЖКХ» организовал демонтаж водонапорной башни возле посёлка Опытный. Однако никаких ремонтных работ не было. Директор организации просто спилил конструкцию и сдал её в пункт приёма металлолома. В приёме лома за неё ему выплатили 22 тысячи рублей.

Никаких компенсаций селению он не выплатил, нанесённый ущерб также не возместил. Муниципалитет посёлка подал на главу ЖКХ в суд.

В суд направили дело, возбуждённое по статье 160 УК («Присвоение или растрата»). Обвиняемый свою вину признал. Ему грозит штраф суммой от 100 до 500 тысяч рублей.