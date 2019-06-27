ИА «Ореанда-Новости»  Гражданку России, обвиняемую в отмывании средств и распространении наркотиков, экстрадировали из Финляндии.  30-летняя Оксана Вовк, сменившая в 2017 году имя на Мира Тэрада, была арестована в декабре прошлого года в аэропорту при перелёте из Санкт-Петербурга в Испанию.  Её арест был инициирован Интерполом по запросу США.  В Соединённых штатах она проживала  с 2013 по 2016 годы. Обвинения в свой адрес она отрицает.