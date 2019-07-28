ИА «Ореанда-Новости» Российская Greenpeace опубликовала в своём аккаунте в Instagram видео пожаров из космоса.

Как известно, в Красноярском крае, а также в Новосибирской области и Иркутской бушуют лесные пожары. Как утверждают эксперты, на Дальнем Востоке и Сибири площадь охваченного огнём лесного массива сравнима с территорией Бельгии.

Природозащитники обеспокоены тем, что более 90% охваченной огнём площади – это те зоны, которые считаются отдалёнными и закон разрешает не принимать участия в их тушении, а только наблюдать.

На сегодняшний день площадь лесных пожаров в Новосибирском регионе составляет более 1 миллиона га.

Известные российские актрисы Любовь Толкалина и Мария Кожевникова назвали сложившуюся ситуацию катастрофой и призвали потушить пожары в Сибири.







