Грефом заявлено об очень низком уровне высшего образования в России. В качестве доказательств этому он задаётся вопросом о том, почему среди ста передовых университетов мира нет ни одного из России.Греф считает, чтоТакже же он заявил, что проблема обусловлена тем, что модель управления в образовании работает неэффективно, в связи с чем вузы России не смогли вовремя приспособиться к изменениям, произошедшим в мире.