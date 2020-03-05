05.03.2020, 12:02
Греф подверг критике высшее образование в РФ
ИА «Ореанда-Новости». Герман Греф, работающий на должности руководителя Сбербанка, считает недостаточным уровень высшего образования в РФ, сообщает РИА Новости.
Грефом заявлено об очень низком уровне высшего образования в России. В качестве доказательств этому он задаётся вопросом о том, почему среди ста передовых университетов мира нет ни одного из России.
Греф считает, что такая ситуация сложилась по многим причинам, среди которых он называет отсутствие финансирования и девяностые годы. Также же он заявил, что проблема обусловлена тем, что модель управления в образовании работает неэффективно, в связи с чем вузы России не смогли вовремя приспособиться к изменениям, произошедшим в мире.
Грефом заявлено об очень низком уровне высшего образования в России. В качестве доказательств этому он задаётся вопросом о том, почему среди ста передовых университетов мира нет ни одного из России.
Греф считает, что такая ситуация сложилась по многим причинам, среди которых он называет отсутствие финансирования и девяностые годы. Также же он заявил, что проблема обусловлена тем, что модель управления в образовании работает неэффективно, в связи с чем вузы России не смогли вовремя приспособиться к изменениям, произошедшим в мире.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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