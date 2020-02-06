ИА «Ореанда-Новости». Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что мировая экономика может значительно пострадать от вспышки коронавируса, пишут «Известия».



По словам Грефа, Китай – это фабрика либо конечных продуктов, либо компонентов для всего мира. Если распространение коронавируса продолжится, это может оказать существенное влияние на экономику, в том числе и на российскую.



По последним данным, вирусом заражены почти 28 тысяч человек по всему миру. Многие страны временно ограничили рейсы в Китай. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.