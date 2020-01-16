16.01.2020, 18:58
Греф указал на страх россиян перед налоговыми реформами
ИА «Ореанда-Новости». Герман Греф на Гайдаровском форуме в ходе дискуссии «Доверие как фактор и инструмент экономического развития» указал на страх россиян перед налоговыми реформами.
По его словам, россияне всё время ожидают новые перераспределительные инициативы в сфере налогообложения. Изменение или отмена ставок НДФЛ для некоторых категорий граждан приведёт к столкновению разных социальных групп. Так как все люди боятся, что у них что-то «отнимут».
В заключение своего выступления Герман Греф отметил, что подобные изменения в налоговой политике страны могут развить недоверие ко всем государственным институтам.
По его словам, россияне всё время ожидают новые перераспределительные инициативы в сфере налогообложения. Изменение или отмена ставок НДФЛ для некоторых категорий граждан приведёт к столкновению разных социальных групп. Так как все люди боятся, что у них что-то «отнимут».
В заключение своего выступления Герман Греф отметил, что подобные изменения в налоговой политике страны могут развить недоверие ко всем государственным институтам.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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