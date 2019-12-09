09.12.2019, 21:40
Греция отказалась экстрадировать российского хакера в США и во Францию
ИА «Ореанда-Новости». Греция отказалась экстрадировать российского хакера Александра Винника в Соединённые Штаты Америки и во Францию, сообщает издательство «РИА Новости».
По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, греческий суд отказал выдать Винника французским и американским властям. По мнению судей, экстрадировать человека можно, если его признают виновным в двух странах. А, согласно греческому законодательству, российский хакер не считается виновным.
Стоит отметить, что Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу американских властей. Сейчас Верховный суд Греции предоставил время для подачи дополнительных аргументов и ходатайств. Россия обратилась в греческий суд с просьбой признать Винника невиновным.
По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, греческий суд отказал выдать Винника французским и американским властям. По мнению судей, экстрадировать человека можно, если его признают виновным в двух странах. А, согласно греческому законодательству, российский хакер не считается виновным.
Стоит отметить, что Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу американских властей. Сейчас Верховный суд Греции предоставил время для подачи дополнительных аргументов и ходатайств. Россия обратилась в греческий суд с просьбой признать Винника невиновным.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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