





По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, греческий суд отказал выдать Винника французским и американским властям.Стоит отметить, что Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу американских властей. Сейчас Верховный суд Греции предоставил время для подачи дополнительных аргументов и ходатайств. Россия обратилась в греческий суд с просьбой признать Винника невиновным.