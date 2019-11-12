12.11.2019, 19:34
«Гринпис России» попросил запретить использование пластиковой посуды и других трудноперерабатываемых товаров
ИА «Ореанда-Новости». «Гринпис России» попросил Министерство природы РФ запретить использование пластиковой посуды и других трудноперерабатываемых товаров.
В просьбе указано, что если россияне не перестанут использовать пластиковую посуду и другие трудноперерабатываемые товары, то через 10 лет уровень подобного товара на душу населения составит 89,2 килограмма в год. Что будет способствовать повышению уровня загрязнения природы.
«Гринпис России» предложил прекратить продажу одноразовых влажных салфеток, пластиковой посуды, трубочек для напитков, ватных палочек на пластиковой основе и подобных товаров. Письмо было отправлено на имя главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина.
Официального ответа пока не поступило.
В просьбе указано, что если россияне не перестанут использовать пластиковую посуду и другие трудноперерабатываемые товары, то через 10 лет уровень подобного товара на душу населения составит 89,2 килограмма в год. Что будет способствовать повышению уровня загрязнения природы.
«Гринпис России» предложил прекратить продажу одноразовых влажных салфеток, пластиковой посуды, трубочек для напитков, ватных палочек на пластиковой основе и подобных товаров. Письмо было отправлено на имя главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина.
Официального ответа пока не поступило.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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