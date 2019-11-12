В просьбе указано, что если россияне не перестанут использовать пластиковую посуду и другие трудноперерабатываемые товары, то через 10 лет уровень подобного товара на душу населения составит 89,2 килограмма в год. Что будет способствовать«Гринпис России» предложил прекратить продажу одноразовых влажных салфеток, пластиковой посуды, трубочек для напитков, ватных палочек на пластиковой основе и подобных товаров. Письмо было отправлено на имяОфициального ответа пока не поступило.