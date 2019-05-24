На этот раз сюда привезли редкое животное - гривистого волка. Прибыл волк из Германской Республики, в рамках специальной программы по сохранению популяции гривистых волков в неволе, действующей на европейской территории.Возраст привезённого в Москву редкого животного составляет пять лет. По информации, предоставленной директором Московского зоопарка Светланы Акуловой, создать пару гривистых волков - редкая удача для сотрудников зоопарка. Этот представитель фауны в естественных условиях ведёт крайне одиночный образ жизни. Это и отличает волка от других представителей семейства псовых, к которому он принадлежит. Новоиспечённая пара не сразу нашла общий язык - первое время волки относились друг к другу настороженно. В настоящий момент всё своё время волчья пара проводит вместе.Гривистый волк имеет у зоологов и другие названия: гуара или агуарачай. Если перевести наименование животного с греческого языка, то это будет означать "короткохвостый золотистый пёс". Гривистый волк является хищным млекопитающим из семейства псовых.Статус животного в ней обозначен как «near threatened» - «под угрозой». Ареалом их проживания является территория Южной Америки. Гривистые волки обладают необычной внешностью - они очень похожи на лисиц более крупного размера. В отличие от других видов волков гривистый обладает высокими и стройными лапами. Внешне волк выглядит непропорционально также из-за высоких ушей и короткого хвоста. Гривистые волки моногамны. Плотность популяции этого редкого животного низкая.