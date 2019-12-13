Были задержаны во время операции, к которой спецслужбами были привлечены сотрудники МВД, были задержаны трое уроженцев стран Центральной Азии и двое граждан РФ, в намерении которых было совершить диверсионно-террористические акты, говорится в сообщении.У задержанных изъяли взрывчатое устройство, боеприпасы, пистолет Макарова, автомат Калашникова, а также средства связи и инструкции, предоставленные эмиссарами ИГ.Расследование продолжается. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело.