13.12.2019, 15:21
Группа боевиков, которая готовила теракты, арестована в столице России
ИА «Ореанда-Новости». Пять боевиков террористической организации "Исламское государство", которые планировали совершить террористические акты, были арестованы в Москве.
Были задержаны во время операции, к которой спецслужбами были привлечены сотрудники МВД, были задержаны трое уроженцев стран Центральной Азии и двое граждан РФ, в намерении которых было совершить диверсионно-террористические акты, говорится в сообщении.
У задержанных изъяли взрывчатое устройство, боеприпасы, пистолет Макарова, автомат Калашникова, а также средства связи и инструкции, предоставленные эмиссарами ИГ.
Расследование продолжается. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело.
Были задержаны во время операции, к которой спецслужбами были привлечены сотрудники МВД, были задержаны трое уроженцев стран Центральной Азии и двое граждан РФ, в намерении которых было совершить диверсионно-террористические акты, говорится в сообщении.
У задержанных изъяли взрывчатое устройство, боеприпасы, пистолет Макарова, автомат Калашникова, а также средства связи и инструкции, предоставленные эмиссарами ИГ.
Расследование продолжается. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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