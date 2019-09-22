Судя по тому, как подпевали зрители, мероприятие прошло на ура и в Казани будут с нетерпением ждать следующего приезда музыкантов.

В рамках программы фестиваля с BrainStorm на сцене выступили «Чайф», he Hatters, Иван Дорн, Animal ДжаZ, Noize MC, Eighteen, «Моральный Кодекс» и «Танцы Минус».