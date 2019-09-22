22.09.2019, 11:15
Группа BrainStorm пообещала вернуться с новой программой
ИА «Ореанда-Новости» 22 сентября в Казани состоялся концерт BrainStorm, где группа сыграла популярные песни из своего репертуара. После фестиваля солист группы Ренарс Кауперс встретил организатора мероприятий из России и сказал, что будет рад приехать снова.
Судя по тому, как подпевали зрители, мероприятие прошло на ура и в Казани будут с нетерпением ждать следующего приезда музыкантов.
В рамках программы фестиваля с BrainStorm на сцене выступили «Чайф», he Hatters, Иван Дорн, Animal ДжаZ, Noize MC, Eighteen, «Моральный Кодекс» и «Танцы Минус».
Источник: «Ореанда-Новости»
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